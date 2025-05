Corpo de mulher é encontrado em estado de decomposição na zona rural de Parauapebas

O corpo de uma mulher, identificada até o momento apenas como Ana, conhecida pelo apelido de “Bebê”, foi encontrado em estado de decomposição na tarde desta quarta-feira (21), nos fundos de uma casa localizada na rua Bela Vista, no bairro Palmares 2, zona rural de Parauapebas. A vítima apresentava várias perfurações causadas por arma branca.

Segundo o sargento Ricardo, da Polícia Militar, a guarnição foi acionada ainda pela manhã, mas, ao chegar ao local indicado, não encontrou nada e chegou a considerar que se tratava de um trote. Mais tarde, durante o patrulhamento vespertino, populares abordaram os policiais e indicaram o local exato onde o corpo estava, relatou o sargento ao portal Correio de Carajás.

Testemunhas informaram que, cerca de uma semana antes do crime, Ana teria sido vista discutindo com um ex-companheiro. Até o momento, não há confirmação se a discussão evoluiu para agressão ou se o homem tem relação com o homicídio.

A Polícia Científica realizou a análise e remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML). O trabalho dos peritos vai ajudar a Polícia Civil, que investiga o caso, a esclarecer a dinâmica do crime, bem como identificar a autoria do assassinato.