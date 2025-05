Homem é baleado após suposta discussão por causa de lixo em Belém

Um homem foi baleado na tarde desta quarta-feira (21), em frente a uma agência dos Correios localizada na avenida Senador Lemos, no bairro do Telégrafo, em Belém. Segundo relatos que circulam nas redes sociais, o caso teria sido motivado por uma discussão envolvendo descarte de lixo na área.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local para atender a ocorrência. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para uma unidade hospitalar da capital.

Procurada, a Polícia Civil informou, por meio de nota, que “equipes da Seccional da Sacramenta trabalham para identificar e localizar o suspeito do crime. A vítima foi encaminhada para o hospital e passa bem”. As circunstâncias do caso seguem sob investigação.