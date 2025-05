‘Pequeno’ é baleado em tentativa de homicídio no centro de Paragominas

Um homem identificado somente como ‘Pequeno’ foi baleado em uma tentativa de homicídio no centro de Paragominas, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada de terça-feira (13), quando a vítima caminhava pela rua 15 de Maio e foi surpreendida pelo autor dos disparos, que estava em uma motocicleta. A vítima, que seria uma pessoa em situação de rua, foi encaminhada para um hospital da região.

Segundo as informações iniciais, o caso ocorreu por volta de 1h da manhã. Moradores da área acionaram a Polícia Militar após ouvirem cerca de três disparos de arma de fogo e irem até o local, onde encontraram ‘Pequeno’ jogado na via. Os militares acionaram uma ambulância socorrista do Corpo de Bombeiros para atender a vítima que estava ferida.

Os moradores do local ainda teriam relatado que, por se tratar de uma pessoa em situação de rua, a vítima não tinha documentação ou familiares conhecidos. Além disso, ‘Pequeno’ não soube repassar mais detalhes sobre as características do autor dos disparos. As testemunhas contaram aos agentes que o suspeito fugiu logo após o crime em uma motocicleta Honda Bis de cor vermelha. Até o momento, o autor dos disparos não foi identificado e as motivações do ataque permanecem desconhecidas.

Os socorristas encaminharam ‘Pequeno’ à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paragominas, onde segue recebendo atendimento médico. O estado de saúde dele não foi divulgado. A população pode colaborar com as investigações por meio de denúncias anônimas pelos telefones 190 (Polícia Militar) ou 181 (Disque Denúncia).

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Paragominas apura as circunstâncias do homicídio. "Até o momento, a vítima não foi identificada. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, 181", comunicou.