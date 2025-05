Incêndio atinge apartamento em edifício no bairro de Nazaré, em Belém

Um incêndio atingiu o 9º andar de um apartamento localizado na Travessa João Balbi, entre a Tv. 14 de Março e a Av. Alcindo Cacela, no bairro de Nazaré, em Belém. Segundo as informações iniciais, as chamas começaram por volta de 9h desta quarta-feira (14), em um dos quartos do imóvel. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o controle das chamas. Não houve feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os moradores acionaram a guarnição e relataram sobre a grande quantidade de fumaça que estava saindo do apartamento. Quando os bombeiros chegaram ao local, um quarto havia sido destruído pelo fogo. As chamas foram controladas antes de se espalharem para outros cômodos. Ainda segundo a equipe, há indícios de que um curto-circuito na fiação do quarto pode ter dado início ao incêndio. A perícia será realizada para esclarecer o ocorrido.

Vários moradores acompanharam o trabalho dos bombeiros da frente do edifício. Eles saíram de seus apartamentos e os andares próximos também foram evacuados, após a fumaça se espalhar pelo local. Ainda segundo os bombeiros, ninguém se feriu. Não há informações se os proprietários do apartamento estavam no imóvel quando as chamas começaram.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará e foi informada que mais detalhes do incêndio serão apurados. "As chamas foram controladas, sem registro de vítimas", comunicou.