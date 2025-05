PM apreende 47 quilos de 'supermaconha' durante fiscalização no porto de Juruti

A Polícia Militar apreendeu 47 quilos de skank, droga conhecida como “supermaconha”, e mais 848 gramas de pedra de óxi nesta quarta-feira (14/5), durante a operação Rios Seguros, no porto de Juruti, no oeste paraense. A ação, que tem o objetivo de coibir e reprimir eventuais crimes, ocorreu durante a fiscalização das embarcações que passam pelo Rio Amazonas, saindo do estado do Amazonas e entrando no Pará. Um homem foi preso.

Durante o trabalho policial, os agentes da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (28ª CIPM) abordaram uma embarcação chamada F/B São Bartolomeu, onde estava Alexandre Babilônia Brandão. Na bagagem dele, a PM encontrou os entorpecentes, que posteriormente foram confiscados. Com isso, o suspeito recebeu voz de prisão.

Alexandre, juntamente com as drogas, foi levado até a delegacia de Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e aguarda retorno.

A operação Rios Seguros ordenada pelo comandante-geral da Polícia Militar do Pará, coronel Dilson Junior, no Pará, é realizada pelo Comando de Policiamento Regional I (CPR I), comandada pelo coronel Tarcísio, além de outros batalhões.

O que é a "supermaconha"?

Também conhecida como supermaconha, a skunk age como uma substância psicoativa de ação perturbadora do sistema nervoso central e tem uma concentração mais forte de THC (Tetra-hidro-canabidinol), substância psicoativa que age alterando os níveis de serotonina e de dopamina, hormônios ligados às sensações de prazer e satisfação no cérebro. Ela é produzida a partir de uma espécie de cannabis sativa híbrida, resultado de cruzamentos de espécies diferentes de plantas do mesmo gênero. Criada em laboratório, a droga pode ter efeito até dez vezes mais potente do que a maconha.