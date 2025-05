Dupla é presa por receptar roupas furtadas no Pará; mercadoria é avaliada em mais de R$ 100 mil

Randerson Rego Lira e Guilherme Galucio Santos foram presos em flagrante na madrugada desta quarta-feira (14/5), por suspeita de receptação de roupas furtadas de uma loja de luxo na Rodovia Curuá-Una com a rua Castelo Branco, bairro Interventoria, em Santarém, oeste do Pará. A mercadoria foi avaliada em mais de R$ 100 mil.

Segundo o portal O Impacto, com Randerson foi encontrada uma sacola de lixo com várias peças de roupas com etiqueta dentro de sacola transparente. Ao ser questionado, relatou aos militares que teria comprado a mercadoria do Guilherme no valor de R$ 50,00 reais, ainda conforme O Impacto.

Os suspeitos informaram onde teriam comprado a mercadoria e os policiais realizaram buscas em uma área de mata. No endereço, os agentes encontraram três sacolas grandes contendo várias peças de roupas. Com isso, a dupla recebeu voz de prisão e foi conduzida, juntamente com o material apreendido, à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

Para o portal O Impacto, a dona da loja furtada contou que foram levadas cerca de nove sacolas com mercadorias e alertou a população a não comprar as roupas furtadas, já que os compradores também podem ser autuados por receptação. Até o momento, os envolvidos no furto do estabelecimento não foram presos.