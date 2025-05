Motociclista morre após colidir em kombi no bairro Val-de-Cans, em Belém

O motociclista Manoel Jackson Araújo, de idade não informada, morreu em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (14/5), na rodovia Desembargador Paulo Frota, de esquina com a avenida Centenário, no bairro Val-de-Cans, em Belém. De acordo com a Polícia Militar, a vítima seguia na via pela ciclofaixa quando colidiu contra uma kombi que entrava em um condomínio da área.

Apesar do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) terem sido comunicados sobre o ocorrido, Manoel morreu ainda no local do sinistro. Segundo as autoridades, a batida entre os veículos fez com que ele caísse da moto e batesse a cabeça na queda.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados sobre o caso. Em um deles é possível ver a vítima, que vestia camisa azul e calça escura, já morta na calçada. As imagens ainda mostram um capacete e moto que era conduzida por Manoel. “O cara morreu na hora. Bateu na kombi. Uma pena”, diz o cinegrafista amador.

As polícias Militar e Científica também foram acionadas ao caso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o acidente e aguarda retorno.