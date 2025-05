'Abobrinha' morre durante ação policial em Igarapé-Açu

Sávio Lira Menezes, 25 anos, conhecido pelo apelido de “Abobrinha”, foi morto durante uma ação policial na terça-feira (13/5), em Igarapé-Açu, município no nordeste do Pará. O delegado Felipe Silva explicou que houve confronto com o suspeito na travessa Santo Antônio.

De acordo com a Polícia Civil, foi encontrado um revólver com Sábio, que continha três munições calibre 38, além de uma porção de oxi pesando 88 gramas. O delegado Felipe contou que “Abobrinha” já tinha antecedentes criminais por roubo, tráfico de drogas e tentativa de homicídio.

“Ele estava em liberdade desde fevereiro de 2025 e a gente tinha diversas denúncias de que ele havia voltado a traficar drogas no centro de Igarapé-Açu. Como resultado da operação, infelizmente ele não resistiu aos ferimentos, embora tenha sido socorrido ao Hospital Municipal de Igarapé-Açu”, detalhou.

O local da ocorrência foi isolado e preservado para a realização da perícia pela Polícia Científica (PCEPA). A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PCEPA e aguarda retorno.