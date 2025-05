Quatro homens morrem em ação policial em Abaetetuba

Quatro homens morreram em uma ação da Polícia Militar nesta segunda-feira (12/5), na invasão Heraldo Pantoja, no bairro Cristo Redentor, em Abaetetuba, no nordeste do Pará. De acordo com a PM, denúncias deram conta de que sete homens fortemente armados estavam dentro de uma casa e todos eram suspeitos de praticarem diversos crimes no município. Um deles seria um homem conhecido pelo apelido de “Lagartinho”, apontado pelas autoridades como líder da facção criminosa Comando Vermelho e suspeito de atentar contra uma guarnição da PM no dia 25 de abril deste ano.

Com base nas informações, as guarnições cercaram a residência. No momento da aproximação, os policiais foram recebidos a tiros. Houve intensa troca de disparos. Três suspeitos conseguiram fugir por uma área de mata, enquanto outros dois tentaram escapar pelos fundos da casa e entraram em confronto com as equipes da Rotam. Após o cessar-fogo, quatro suspeitos foram encontrados baleados e não resistiram aos ferimentos, mesmo após o acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros.

Com os quatro homens mortos, foram apreendidas quatro armas de fogo: uma espingarda calibre 38 com munição deflagrada, uma arma artesanal calibre 12 com duas munições (uma deflagrada e uma intacta), um revólver calibre 38 com cinco munições (duas deflagradas) e um revólver calibre 22 com sete munições (uma deflagrada).

A PM informou que foram utilizados fuzis, pistolas e espingardas do arsenal da corporação para repelir os ataques dos criminosos. A operação segue com buscas pelos outros suspeitos que conseguiram escapar. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso e investigar a possível ligação do grupo com crimes registrados na cidade e na região.

Em nota, a PC informou que “Laelson Pereira Pereira, Max Manteiga Cardoso, Anderson Oliveira Cardoso e Witinei de Souza Araújo morreram após confronto com a Polícia Militar. Com os suspeitos foram apreendidas duas armas de fabricação caseira, duas armas de fogo de fabricação industrial e munições. Perícias foram solicitadas. O caso é investigado pela delegacia de Abaetetuba”.