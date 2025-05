Embarcação pega fogo no rio Tapajós, em Itaituba

Uma lancha a motor pegou fogo nesta segunda-feira (12/5), no rio Tapajós, em Itaituba, no sudoeste do Pará. A Marinha do Brasil informou em nota que "não houve registro de feridos, nenhuma outra embarcação ficou comprometida e não foram observados indícios de poluição ambiental em decorrência do acidente".

Segundo o Giro Portal, que divulgou um vídeo do caso, o incidente aconteceu próximo de um posto flutuante. Outras embarcações se aproximaram rapidamente para ajudar no combate às chamas e evitar que o fogo se espalhasse. Apesar do susto, o incêndio foi controlado, ainda conforme a publicação.

“Pegou fogo o barco, gente. Tomara que não tenha nenhuma pessoa lá dentro. Meu Deus! Os outros barcos estão chegando para dar o apoio. Que triste. Se tinha gente (no barco), acho que se jogaram (no rio)”, disse a cinegrafista amadora que registrou o episódio.

Até agora, as autoridades não informaram se havia ocupantes na embarcação no momento do incêndio. Para a Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou que, até às 16h36 desta segunda (12/5), o caso não havia sido registrado.

Ainda de acordo com o comunicado da Marinha, uma equipe da Capitania Fluvial de Santarém (CFS) foi ao local para realizar a verificação do ocorrido e iniciar os procedimentos cabíveis. As causas e circunstâncias do acidente serão apuradas em Inquérito sobre Fatos e Acidentes da Navegação, instaurado pela Capitania.

"A Marinha do Brasil coloca à disposição do cidadão os telefones do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e da CFS, (93) 3522-2870, para receber informações a respeito de qualquer situação que possa afetar a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis, a segurança da navegação, ou que represente risco de poluição ambiental", informou.