Mulher suspeita de envolvimento na morte de investigador é morta após confronto com a PC

Mais dois suspeitos de terem participado do assassinato do policial civil Ediel Bittencourt, no bairro do Guamá foram mortos durante confronto com a Polícia Civil neste domingo (11). Alice da Silva Wanzeler e Matheus Mendes Farias morreram após troca de tiros, conforme a a assessoria de comunicação PC. Ontem (10), logo após o crime, um outro homem suspeito, que não teve o nome divulgado, foi morto por policiais, após confronto, ocorrido no bairro da cabanagem, em Belém.

Em nota, a PC afirmou que equipes trabalham para localizar e prender outros suspeitos envolvidos na morte do investigador Ediel Bittencourt. O corpo do investigador foi sepultado em um cemitério particular, no município de marituba, durante a manhã deste domingo, sob homenagens de amigos e familiares.

Raimundo Pimentel, vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Estado do Pará (Sindpol), informou que os agentes da polícia estão em regime de força-tarefa para alcançar os outros suspeitos. "Nós já sabemos o paradeiro deles, vamos atrás de todos", disse em vídeo públicado nas redes sociais do Sindpol.