Suspeito de envolvimento na morte de investigador da PC morre após intervenção policial em Belém

Um suspeito de envolvimento na execução do investigador da Polícia Civil Ediel Bittencourt morreu na manhã deste sábado (10), após ser baleado em uma intervenção policial com homens da própria Polícia Civil, em Belém. A troca de tiros ocorreu horas depois do assassinato do policial, que foi executado com cerca de 12 tiros no bairro do Guamá.

Segundo as informações policiais preliminares, equipes da Polícia Civil realizavam buscas para localizar os autores do crime quando localizaram um dos suspeitos. Durante a abordagem, houve confronto e o homem foi atingido por disparos.

Ele chegou a ser socorrido pelos próprios policiais e levado ao Pronto Socorro Municipal do Guamá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

As buscas pelos demais envolvidos continuam. A Polícia Civil ainda não divulgou a identidade do suspeito morto e segue com operações em diversos pontos da capital, inclusive em portos da Cidade Velha, na tentativa de localizar os demais criminosos.