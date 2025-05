Motociclista morre em acidente na avenida Augusto Montenegro, em Belém

Um grave acidente foi registrado na noite desta sexta-feira (09/05) na avenida Augusto Montenegro, em Belém. A vítima do sexo feminino, identificada como Silvia Nazaré, conduzia uma motocicleta quando colidiu e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local.

O acidente ocorreu por volta das 19h, na entrada do Conjunto Sideral, no sentido Icoaraci–Entroncamento. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estaria vestindo o uniforme de uma distribuidora de alimentos, indicando que possivelmente era funcionária da empresa.

Segundo relatos de testemunhas que presenciaram o acidente, a motociclista teria tentado fazer uma ultrapassagem por um caminhão, mas perdeu o controle ao colidir com um buraco na pista, caindo em seguida. A PM informou que o motorista da carreta permaneceu no local e se apresentou voluntariamente na Seccional Urbana da Marambaia.

A Polícia Científica do Pará foi acionada às 19h45 para realizar a remoção do corpo. Após o acidente, o trânsito na região ficou bastante congestionado. Apesar disso, a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) informou que não foi acionada para atuar na ocorrência.