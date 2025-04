Motociclista morre em acidente na av. Augusto Montenegro, em Belém

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista na tarde deste domingo (6), na avenida Augusto Montenegro, no bairro do Tenoné, em Belém. A vítima foi identificada como Elizeu Borges, de idade desconhecida.

De acordo com informações preliminares da polícia, Elizeu pilotava uma motocicleta de alta cilindrada e levava uma mulher na garupa. O acidente ocorreu em frente a um clube recreativo da região. A passageira ficou gravemente ferida e foi socorrida por equipes de emergência para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua.

Testemunhas relataram que a motocicleta de Elizeu teria sido atingida por outro veículo, ainda não identificado. Por conta disso, ele teria perdido o controle da direção e colidido violentamente contra uma mureta. Elizeu morreu ainda no local. Não há detalhes se o casal fazia uso de capacetes.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a motocicleta completamente destruída após o impacto. Equipes da Polícia Científica do Pará estiveram no local para realizar a remoção do corpo e iniciar a perícia técnica. O laudo pericial deverá esclarecer a dinâmica do acidente e as causas da morte. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.