Idosa e criança morrem em grave acidente na PA-150, em Tailândia

Duas pessoas, uma idosa de 75 anos e uma criança de 9, morreram em um grave acidente de trânsito registrado nesta quarta-feira (7) na rodovia PA-150, nas proximidades da Vila Bom Jesus, no município de Tailândia, nordeste do Pará. Um veículo com quatro ocupantes caiu em uma ribanceira e ficou completamente destruído. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.

Segundo informações apuradas no local pelas equipes policiais, o carro era conduzido por um homem que viajava com a esposa, a neta do casal (uma criança de nove anos que estava no banco de trás) e uma passageira identificada como Salustiana Guimarães, de 75 anos, que havia pegado carona para ir até a cidade fazer compras.

O motorista e sua esposa, que estava no banco da frente, não sofreram ferimentos graves. A criança foi socorrida com vida e levada ao Hospital Geral de Tailândia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu momentos após dar entrada na unidade de saúde. Já a idosa morreu ainda no local do acidente.

Ainda não se sabe a velocidade em que o carro estava no momento da queda. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil, que esteve no local para realizar o levantamento de informações.

O impacto da queda foi tão forte que o veículo ficou completamente destruído. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o carro irreconhecível. Equipes do Corpo de Bombeiros participaram do resgate dos corpos e no atendimento às vítimas sobreviventes.