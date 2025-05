Operação mira ‘vovós do tráfico’ em Brejo Grande do Araguaia, no Pará

A Polícia Civil do Pará deflagrou, na manhã desta quarta-feira (7), a Operação “Grandma III” para combater o tráfico de drogas em Brejo Grande do Araguaia, sudeste do estado. A ação teve como alvos principais as irmãs de criação Tereza de Jesus Pereira dos Santos e Léa Pereira dos Santos, conhecidas na cidade como as “vovós do tráfico”. Tereza está atualmente em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. A Polícia Civil segue investigando o caso.

A operação foi coordenada pela equipe de plantão da Delegacia de Brejo Grande do Araguaia, com ap​oio do Canil da Guarda Municipal de Parauapebas e da Polícia Civil de Palestina do Pará. Foram realizadas buscas em cinco endereços ligados às suspeitas, sendo quatro por mandado judicial e um com entrada autorizada pela moradora. Apesar da varredura, nenhuma droga foi encontrada nos imóveis, segundo apuração do site Correio de Carajás.

A autorização judicial para as buscas foi concedida pelo juiz Luciano Mendes Scaliza, da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, com base em relatório da Polícia Civil. Ainda de acordo com o Correio de Carajás, o documento aponta que, no dia 8 de março, Tereza e Léa foram flagradas em posse de entorpecentes durante uma abordagem da Polícia Militar na rodovia Transamazônica (BR-230).

Na ocasião, as duas estavam em um veículo Ford Fiesta acompanhadas de um homem. Ao avistar a viatura policial, Tereza teria lançado um embrulho no matagal próximo, onde foram encontrados 103 gramas de crack. Conforme a investigação, ela teria admitido informalmente à Polícia Civil que a droga pertencia a ela e à companheira de viagem.

A polícia afirma que Tereza já tem antecedentes por tráfico de drogas e que os imóveis das duas irmãs, entre eles um bar de propriedade de Léa, são apontados por testemunhas e por agentes como locais de intensa movimentação de usuários de drogas e, possivelmente, pontos de comercialização de entorpecentes.