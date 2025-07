Lancha pega fogo durante manutenção no rio Tapajós, em Santarém

Uma lancha pegou fogo na manhã desta terça-feira (15) no rio Tapajós, em Santarém, no oeste do Pará. A embarcação estava atracada em uma balsa que funciona como hidroviária, em um dos píeres da orla da cidade. Informações preliminares indicam que o incêndio começou durante um serviço de solda realizado enquanto a lancha estava em manutenção.

Com os ventos fortes que atingiam o local, o fogo se alastrou com rapidez, dificultando qualquer tentativa de controle imediato. As chamas se espalharam rapidamente, destruindo toda a estrutura da lancha. Imagens que circulam nas redes sociais mostraram a proporção do incêndio.

Em um dos vídeos é possível ver a lancha já totalmente consumida pelo fogo. Com o incêndio, uma grande nuvem de fumaça tomou conta das proximidades. Até o momento, não há registro de feridos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, com o apoio de uma lancha, conseguiu conter o fogo e realizar o rescaldo. Apenas o casco da embarcação restou. A lancha fazia rota regular entre Santarém e Macapá, atendendo comunidades ao longo do trajeto.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso ao Corpo de Bombeiros. A reportagem aguarda retorno.