Grave acidente de trânsito é registrado na avenida Augusto Montenegro, em Belém, nesta segunda-feira

Um grave acidente de trânsito foi registrado na avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde, em Belém, nesta segunda-feira (14). O acidente envolveu um caminhão e pelo menos um veículo particular e foi registrado no sentido Entroncamento-Icoaraci, mas não na pista do BRT. E ocorreu bem em frente a uma casa de espetáculos.

Policiais militares e militares do Corpo de Bombeiros foram até o local do acidente. Não há informações sobre a possível causa da colisão e nem se há feridos. Os veículos permaneciam no local até por volta das 7h45. Apesar do acidente, o trânsito estava fluindo normalmente.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que fez a lavagem da pista suja de combustível. Também confirmou que as vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Redação Integrada segue apurando mais informações sobre as circunstâncias do acidente.