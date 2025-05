Polícia faz buscas em portos da Cidade Velha após execução de investigador no Guamá

Equipes policiais intensificaram, na manhã deste sábado (10), buscas em portos localizados no bairro da Cidade Velha, em Belém, como parte das diligências para localizar os envolvidos no assassinato do investigador da Polícia Civil Ediel Bittencourt. O crime ocorreu por volta das 6h30, no bairro do Guamá, quando o agente deixava a esposa em um ponto comercial da família.

Ediel foi executado com cerca de 12 disparos na travessa Augusto Corrêa, próximo à passagem Marinho. Câmeras de segurança registraram a chegada dos criminosos em uma motocicleta. Um dos suspeitos desceu do veículo, caminhou em direção à vítima, que levantou os braços em sinal de rendição, e efetuou os tiros à queima-roupa. Nada foi roubado da vítima, segundo a polícia e como mostram as próprias imagens.

A motocicleta usada pelos criminosos foi localizada momentos depois na travessa da Paz de Souza, próxima ao cemitério Santa Izabel. O veículo apresentava a corrente danificada, tinha registro de roubo no Maranhão e circulava com uma placa clonada de uma moto Shineray registrada em São Paulo.

Testemunhas relataram que, após abandonar a moto, um dos suspeitos tentou roubar outro veículo, sem êxito, e acabou entrando armado em uma van para fugir. A Guarda Municipal foi acionada por um morador que estranhou a presença da moto jogada na rua e auxiliou na identificação do veículo.

Policiais civis da Divisão de Homicídios, sob coordenação do delegado Eduardo Rolo, conduzem a investigação. A Polícia Científica também esteve no local para realizar os primeiros levantamentos periciais. A Polícia Civil não confirmou quantos suspeitos participaram do crime.