Suspeito morre em intervenção policial durante operação em Santa Izabel

Um homem identificado como Carlos André do Rosário Souza, conhecido pelo apelido de “Partanca”, morreu na noite de sexta-feira (9) durante uma intervenção da Polícia Militar do Pará, no bairro Juazeiro, em Santa Izabel do Pará, no nordeste do estado. A ação fez parte da Operação Santa Izabel Segura II, conduzida pelo 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

Segundo informações da corporação, a guarnição foi informada sobre a presença do suspeito em uma kitnet localizada na travessa Santa Izabel. Ao chegar ao local, os policiais teriam se deparado com o homem portando uma arma de fogo longa. Diante da ordem de parada não acatada e da reação com disparo contra os agentes, os policiais revidaram.

Carlos André chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal de Santa Izabel, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele, foram apreendidos uma espingarda calibre 28 e uma motocicleta.

De acordo com a PM, o suspeito possuía dois mandados de prisão em aberto e era investigado por uma série de crimes, como roubo, furto, tráfico de drogas e tentativa de homicídio contra agente de segurança pública. Ele também era suspeito de extorquir comerciantes da região exigindo a chamada “taxa do crime”.

Por nota, a Polícia Civil informou que “Carlos André do Rosário Souza morreu após confronto com a Polícia Militar. Foram apreendidos uma arma de fogo, uma motocicleta e um celular. O caso é investigado pela delegacia de Santa Izabel”.