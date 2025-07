Motociclista cai de ponte e sobrevive após sair de rio sem ferimentos, em Parauapebas

Um motociclista sobreviveu após cair de uma ponte em Parauapebas, no sudeste do Pará, na noite de domingo (6). Os relatos iniciais são de que o condutor trafegava na moto quando colidiu com uma fresta no meio da estrutura e foi arremessado no rio ‘Sebosinho’. No entanto, a vítima sobreviveu, nadou até a margem e ficou observando escondido enquanto os bombeiros realizavam buscas na água. O motociclista só teria se mostrado às testemunhas após a saída da equipe de resgate.

Segundo o Portal Correio de Carajás, o acidente com o motociclista ocorreu por volta de 19h, na ponte que liga os bairros Jardim Canadá e Beira Rio I. Um outro motociclista que viu o momento da queda acionou o Corpo de Bombeiros e informou que um homem havia caído da ponte. A motocicleta da vítima, uma Yamaha Crosser Z ABS azul, permaneceu na estrutura, mas ele desapareceu no rio. Ainda conforme o portal, um sargento do Corpo de Bombeiros relatou que o local da queda, nesta época do ano, apresenta áreas rasas, com menos de um metro de profundidade. A equipe de buscas teria utilizado recursos como caiaques, mergulho e sondagem, mas não encontrou o homem. Depois, os bombeiros foram informados de que o motociclista estava do outro lado do rio, sentado na margem.

Ainda conforme o militar, o motociclista caiu sozinho da ponte e, por motivos desconhecidos, optou por se esconder. Ele só reapareceu quando a equipe dos bombeiros e a Polícia Militar foram embora, e somente a família ficou no local. Ainda segundo o portal, o agente informou que o motociclista apresentava sinais de embriaguez e tinha um corte profundo na perna esquerda.

A motocicleta foi recolhida pelo Departamento Municipal de Trânsito e Transportes (DMTT). Após o “autorresgate”, o motociclista foi levado ao hospital por seus familiares, consciente e com a perna ferida.