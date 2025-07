Suspeito de homicídio é preso e mulher detida por tráfico de drogas em Eldorado dos Carajás

Um homem que tinha um mandado de prisão em aberto em uma investigação de homicídio foi preso pela Polícia Civil em Eldorado dos Carajás, no sudeste do Pará. A ação ocorreu no domingo (6) e também resultou na prisão em flagrante de uma mulher, companheira do suspeito, por tráfico de drogas.

A ação foi realizada por meio da Delegacia de Polícia de Curionópolis, que deflagrou a ordem judicial para prender o investigado por homicídio. Conforme a PC, o suspeito era procurado pelo assassinato de Bruno Leonardo Andrade dos Santos, ocorrido em junho deste ano, no distrito de Serra Pelada. As equipes policiais receberam a informação de que ele estaria hospedado em um hotel em Eldorado dos Carajás, acompanhado de sua companheira.

Os agentes foram ao endereço e localizaram o casal. Durante a abordagem no quarto, os policiais encontraram uma pedra esfarelada de substância semelhante ao crack (100g); uma barra; 12 papelotes e porções esfareladas de maconha (600g); um papelote de cocaína; uma balança de precisão; e R$ 7,00 em espécie.

Diante dos fatos, a mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas, e o homem, detido em cumprimento ao mandado de prisão por homicídio. Ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Eldorado dos Carajás, onde permanecem à disposição da Justiça.