Fuzil e munições são apreendidos em área de mata durante ação da PM em Icoaraci

Um fuzil e várias munições foram apreendidos pela Polícia Militar em uma área de mata em Icoaraci, distrito de Belém, na manhã desta segunda-feira (7/7). Segundo as informações da polícia, os agentes receberam denúncias sobre homens armados que estavam vendendo drogas em uma área conhecida como “Cobrolândia”, no bairro do Paracuri II. Buscas foram realizadas para capturar os suspeitos, mas ninguém foi preso.

De acordo com as informações policiais, agentes do 10º Batalhão de PM realizavam rondas pela área, considerada de alta periculosidade, quando um morador relatou sobre homens fortemente armados em uma área de mata. O relato do denunciante é que os suspeitos comercializavam entorpecentes e seriam os responsáveis pela distribuição de drogas daquela área.

VEJA MAIS



Os militares foram até o local, de difícil acesso, e iniciaram as buscas a pé. Durante a averiguação, se depararam com um grupo de homens que estava segurando armas de fogo. Os suspeitos teriam feito disparos na direção da guarnição e correram para dentro da mata. Houve troca de tiros, mas os agentes informaram que não havia evidências de feridos na área. No local do confronto, os policiais apreenderam um fuzil cal. 556, um carregador com 27 munições e uma mochila que continha outros dois carregadores sem munição. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Seccional de Icoaraci, para os procedimentos cabíveis.