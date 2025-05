Homem é morto a tiros e terçadadas no Marajó; irmão é o principal suspeito

Heraldo Araújo da Silva, de 44 anos foi morto à tiros e golpes de terçado na madrugada desta sábado (10), na zona rural do município de Melgaço, no Arquipélago do Marajó. Conforme nota da Polícia Civil (PC), o suspeito de cometer o crime foi preso pela PM, horas depois do assassinato. A 22ª Companhia Independente de Polícia Militar afirmou que o homem detido e não teve o nome divulgado, é irmão da vítima. Uma arma de fogo também foi apreendida.

A PC informou ainda que perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. O crime aconteceu em uma comunidade do Rio Buiussu. Uma equipe policial foi ao local.

Testemunhas foram ouvidas, e buscas estão sendo feitas com o objetivo de localizar outros suspeitos.

Em nota, a Polícia Civil informou que um homem foi preso e autuado em flagrante por homicídio doloso, após ser apresentado à Seccional Urbana de Santarém, pela Polícia Militar. Jacinto Alaelson Rodrigues Pinheiro foi assassinado com golpes de arma branca durante o consumo de bebida alcoólica com o suspeito, por motivo fútil. Perícias foram solicitadas.