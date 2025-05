Dupla leva R$60 mil em ouro de joalheria em Santarém; um suspeito foi preso após o crime

Um homem suspeito de participar do assalto a uma joalheria no centro comercial de Santarém, oeste do Pará, foi preso na noite de sábado (10), algumas horas após o crime. Na ação, realizada por dois homens armados, foram levados mais de 100 gramas de ouro, avaliados em cerca de R$ 60 mil, conforme o 3º Batalhão da Polícia Militar (PM).

O crime aconteceu por volta das 9h30 da manhã, quando os assaltantes invadiram o estabelecimento. O proprietário, a esposa e o filho estavam no local no momento do ataque. Enquanto um dos criminosos recolhia as joias, o outro ameaçava as vítimas para que permanecessem calmas. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança.

A prisão do suspeito ocorreu após a Polícia Militar receber informações do Núcleo Integrado de Operações (Niop) sobre seu paradeiro. Ele foi localizado em uma casa no bairro Maracanã, já conhecida por denúncias de tráfico de drogas. Ao notar a presença da guarnição, o homem tentou fugir, pulando quintais, mas foi capturado. Ele não teve o nome divulgado.

Na residência, uma mulher também foi presa. No local, os policiais encontraram 6 papelotes de substância semelhante à pedra de oxi, 5 de maconha tipo skunk, uma balança de precisão e um celular.

O suspeito confessou participação no roubo e indicou o local onde teria negociado as joias, alegando ter recebido R$ 2.350 pela venda. A vítima reconheceu o homem por meio das imagens das câmeras de segurança.

Ambos foram conduzidos à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, junto com o material apreendido. A polícia segue em busca do segundo envolvido no crime.