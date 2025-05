Sobrinho mata tio com facada e é preso em Santarém

Jeremilson Rodrigues dos Santos morreu no início da madrugada de domingo (11/5) após ser esfaqueado no bairro Salvação, em Santarém, oeste do Pará. Tiago Daniel da Silva Marinho, sobrinho da vítima, foi preso por suspeita de envolvimento no homicídio.

Segundo o portal O Impacto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender uma vítima de ferimento por arma branca em via pública. Jeremilson apresentava uma perfuração na região do abdômen. Após os primeiros socorros, foi conduzido até o Pronto Socorro Municipal (PSM), mas não resistiu ao ferimento e veio a óbito na unidade de saúde, ainda conforme O Impacto.

Ao que tudo indica, Jeremilson e Tiago estavam bebendo juntos quando tiveram uma discussão, que terminou com a vítima esfaqueada. Assim que foi capturado, o suspeito confessou à Polícia Militar que teria matado o tio, que possivelmente tinha um facão, para tentar se defender de ameaças, de acordo com O Impacto. Porém, testemunhas alegam que a vítima teria sido surpreendida por Tiago, sem chance de se defender.

Para a Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou em nota que "a Delegacia de Homicídios de Santarém investiga a morte de Jeremilson Rodrigues dos Santos, de 36 anos, vítima de homicídio doloso com uso de arma branca".

Durante a audiência de custódia, realizada nesta segunda-feira (12/5), o juiz Gabriel Veloso de Araújo, titular da 3ª Vara Criminal de Santarém, converteu a prisão em flagrante do suspeito para preventiva.