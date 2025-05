Após ser preso, suspeito culpa 'cachaça' pelo assassinato de jovem em Santarém

Ricardo Moreira Correia foi preso pela Polícia Militar na noite de sábado (10/5), no bairro Jaderlândia, em Santarém, região oeste do Pará. Ele é o principal suspeito de matar a facadas Jacinto Alaelson Rodrigues Pinheiro, de 19 anos, na ocupação Bela Vista do Saubal. Para as autoridades, Ricardo confessou que a motivação do homicídio seria “cachaça”.

Conforme o portal O Impacto, a prisão ocorreu cerca de uma hora depois do crime após a família do suspeito repassar ao Núcleo Integrado de Operações (Niop) as informações sobre a localização dele. A própria irmã do suspeito revelou que ele estava escondido na casa dele, de acordo com a publicação.

Após ser localizado e confessar o crime, Ricardo disse à polícia que não se lembrava onde tinha deixado a arma do crime, por conta de tê-la descartado durante a fuga.

O suspeito foi levado até a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Ricardo, ainda segundo o portal O Impacto, tem antecedentes criminais por um homicídio ocorrido no bairro Santo André no ano de 2017.

Em nota, a Polícia Civil informou que um homem foi preso e autuado em flagrante por homicídio doloso, após ser apresentado à Seccional Urbana de Santarém, pela Polícia Militar. Jacinto Alaelson Rodrigues Pinheiro foi assassinado com golpes de arma branca durante o consumo de bebida alcoólica com o suspeito, por motivo fútil. Perícias foram solicitadas.