Casal investigado por homicídio em Brasil Novo é preso após se esconder em Anapu

Um casal investigado em um crime de homicídio que ocorreu na cidade de Brasil Novo, no sudoeste do Pará, foi preso pela Polícia Civil na zona rural de Anapu. Para realizar a captura dos suspeitos, foi deflagrada a operação “Love Bombing”, na manhã de quinta-feira (08). O objetivo era cumprir mandados de prisão preventiva contra o homem e a mulher apontados como envolvidos no assassinato de Mônica Carvalho Rosa, de 24 anos, ocorrido em abril deste ano. Uma arma de fogo foi apreendida.

Após investigações, a PC localizou os suspeitos, que receberam voz de prisão. A operação foi coordenada pela delegacia de Brasil Novo, com o apoio da delegacia de Anapu, da Delegacia de Homicídios e do Núcleo de Apoio à Investigação de Altamira. De acordo com a investigação, os suspeitos presos, apontados como idealizadores do homicídio, estavam escondidos em Anapu desde o dia 26 de abril, data em que o crime ocorreu.

Além das prisões, uma arma com características compatíveis com a que foi usada no crime foi apreendida. O armamento foi encontrado na residência de um terceiro suspeito, que segue foragido. Documentos e aparelhos celulares também foram apreendidos e serão encaminhados para perícia.

Crime

O homicídio ocorreu no dia 26 de abril, em plena luz do dia, em frente à casa da mãe da vítima e repercutiu em toda a região. Na ocasião, testemunhas relataram que Mônica chegava à casa da mãe e foi surpreendida por uma caminhonete Hilux prata que se aproximou rapidamente. Um homem desceu do veículo, efetuou vários disparos contra a jovem e fugiu em seguida.

Vítima assassinada a tiros. (Foto: Redes Sociais)

Após as prisões, os investigados foram conduzidos para a Seccional de Altamira, onde permanecem sob custódia. Diligências seguem em andamento para capturar os demais envolvidos e apurar a possível participação de novos autores.