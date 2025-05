Quarteto do Piauí é preso em flagrante por furtos em estabelecimentos de Capanema

Três mulheres e um homem, investigados por furto continuado, foram presos pela Polícia Civil em Capanema, no nordeste do Pará. Os investigados foram capturados na quinta-feira (8), após tentarem fugir para o estado do Piauí, onde residem. As investigações iniciaram diante dos registros de uma série de crimes em que produtos foram subtraídos em estabelecimentos no centro do município paraense. Segundo a PC, entre os dias 2 e 5 de maio deste ano, vários proprietários de comércios realizaram boletins de ocorrência relatando os casos.

Os suspeitos foram detidos em uma ação conjunta entre o Núcleo de Apoio às Investigações (NAI) de Capanema, da Inteligência do CPR VII PMPA e da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a PC, o quarteto agia como uma organização e de maneira contínua em vários estabelecimentos. Após as vítimas relatarem o ocorrido às autoridades policiais, agentes da cidade de Capanema realizaram diversas diligências para identificar os suspeitos e o veículo utilizado nos delitos.

Segundo a PC, ao identificar os alvos e o transporte usado nos crimes, os agentes acionaram apoio policial tanto do estado do Pará quanto do Maranhão, com a finalidade de prender os suspeitos ainda em flagrante. A abordagem e prisão ocorreram no início da noite, na cidade de Caxias do Maranhão. Os suspeitos estavam em fuga do Estado do Pará rumo ao Estado do Piauí, onde moram.

Na ocasião, também foi dado cumprimento a três mandados de prisão que estavam pendentes de cumprimento às suspeitas que estavam foragidas e eram procuradas pela justiça. Os quatro suspeitos estão à disposição da Justiça.