Taxista trocava o pneu do carro quando foi morto em assalto na João Paulo, diz família

Uma das vítimas mortas após a troca de tiros dentro de uma loja automotiva, na avenida João Paulo II, foi identifiada como o taxista Odinelson da Silva. Segundo familiares, o homem foi ao estabelecimento na tarde desta sexta-feira (9), para trocar os pneus do carro, quando o crime aconteceu.

Conforme o delegado da Polícia Civil Evandro Araújo, quatro criminosos realizavam assaltos na área da João Paulo II. Depois de roubar uma sapataria, o grupo foi em direção a loja de pneus, quando a PM foi acionada.

"Houve troca de tiros na frente e dentro da loja. Dois homens morreram, um deles uma vítima e o outro, criminoso. Dois suspeitos foram presos e o último conseguiu fugir", completou.

Os assaltantes foram levados a seccional da sacramenta, assim como colentes e funcionários da loja, para prestem depoimentos sobre o caso. O assaltante morto em confronto com a polícia, ainda não foi identificado.

Demora

A sobrinha do taxista, Renata Ramos, juntamente com familiares e amigos de Odinelson realizaram um protesto na frente da loja devido a demora do forneciomento de informações sobre o que havia ocorrio na cena do crime. "Eles não falam nada, isso é infjunto com os famliares. Estamso aqui há uma hora", disse. O Instituto Médico Legal permanece na loja de pneus, junto om a Perícia da Polícia Civil.