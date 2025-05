Dois jovens morrem após colisão de moto com ‘tartaruguinha’ na Orla do Maçarico, em Salinópolis

Dois jovens morreram em um grave acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (8), na Orla do Maçarico, em Salinópolis, município da região do Salgado Paraense. As vítimas estavam em uma motocicleta e, segundo relatos de testemunhas, seguiam em alta velocidade quando colidiram com uma “tartaruguinha”.

Com o impacto, os jovens perderam o controle da motocicleta e foram arremessados do veículo. O rapaz que estava na garupa morreu no local. Sua identidade não havia sido divulgada até a última atualização deste texto.

O condutor da moto, identificado apenas como Gabriel, chegou a ser socorrido com vida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para uma unidade de saúde do município. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram momentos de desespero de familiares de Gabriel na unidade de saúde. As gravações também mostram os danos causados ao veículo, uma motocicleta modelo Bros, que ficou bastante destruída.

“Eles passaram pela gente lá na orla muito ‘chutado’ e acabaram batendo naquelas ‘tartaruguinhas’ e caíram. O que estava atrás morreu na hora. E o que estava dirigindo estava perdendo muito sangue pelo ouvido e pelo nariz”, diz o áudio de uma testemunha, que circula nas redes sociais.