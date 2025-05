Suspeito de maus-tratos a idosa, desvio de dinheiro, furto e falsidade ideológica é preso em Belém

Um homem suspeito de maus-tratos à pessoa idosa, desvio de proventos, furto qualificado e falsidade ideológica foi preso pela Polícia Civil em Belém. A ação ocorreu na manhã de quinta-feira (08), em cumprimento a mandados de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar em desfavor do investigado.

Agentes da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (DPID) estiveram na frente da ação. Os mandados foram expedidos pela Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA. Conforme a PC, as investigações iniciaram após o suspeito vender fraudulentamente um imóvel de propriedade da própria mãe, falsificando um recibo de “compra e venda” como se fosse o proprietário do imóvel. No decorrer das diligências, verificou-se que ele também subtraía os valores das contas bancárias da mãe.

Segundo a PC, além dos delitos patrimoniais, o investigado deixava a idosa em condições extremamente precárias de convivência. A idosa morava em um imóvel totalmente insalubre, com cômodos infestados por insetos e sem as mínimas condições de coabitação. Desta forma, além do cumprimento dos mandados judiciais, ele também recebeu voz de prisão em flagrante delito pelo crime de maus-tratos à pessoa idosa.

Após as medidas cabíveis realizadas na delegacia especializada, o sujeito está à disposição da Justiça.