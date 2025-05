Dois jovens morrem em colisão entre moto e caminhão na Alça Viária, no Acará

Dois jovens, identificados como Welleson Raimundo Cabral da Silva e Marcrei Borralho dos Reis, de idades não reveladas, morreram em um grave acidente de trânsito na Alça Viária, no município do Acará, nordeste do Pará. O sinistro ocorreu na madrugada desta segunda-feira (12/5), no quilômetro 33 da BR-155. Segundo testemunhas, as vítimas trafegavam em uma motocicleta e colidiram com um caminhão baú. Conforme a Polícia Civil, até às 11h, as vítimas ainda não haviam sido identificadas.

"A Polícia Civil informa que a delegacia do Acará apura as circunstâncias do acidente de trânsito. Até o momento, as vítimas não foram identificadas. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações", comunicou.

Os relatos iniciais são de que o acidente ocorreu por volta das 4h. Pessoas que passavam pela área relataram às autoridades policiais e de trânsito que as vítimas teriam acabado de sair de uma festa em um local conhecido como feirão. Ainda segundo as testemunhas, os jovens teriam passado em alta velocidade, invadido a contramão e colidido de frente com o caminhão que vinha no sentido contrário. O motorista do caminhão permaneceu no local até a chegada da polícia. Todos os relatos serão apurados durante as investigações.

Durante a manhã, agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) estiveram no local para auxiliar no intenso fluxo de veículos na área. A pista onde o acidente ocorreu foi isolada e os carros precisaram reduzir a velocidade para trafegar na via, causando lentidão no trânsito da área.

Em nota, o Detran confirmou o que havia sido repassado pelas testemunhas. "O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) informa que, de acordo com testemunhas, o condutor da motocicleta estava em alta velocidade e transitava na contramão, quando colidiu com a carreta que vinha no sentido contrário. Agentes de fiscalização estiveram no local para orientar o fluxo de veículos", comunicou.