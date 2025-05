Motociclista morre ao colidir com poste em acidente em Itaituba

Um motociclista identificado como Antônio Oliveira Melo morreu ao colidir com um poste em Itaituba, sudoeste do Pará. O acidente foi registrado na tarde de domingo (11), no km 6 da rodovia Transamazônica, no bairro Viva Itaituba. Segundo as informações de testemunhas, a vítima teria perdido o controle da moto e caído na estrada.

Pessoas que passavam pela área encontraram o motociclista jogado às margens da rodovia, próximo à moto que ele estava conduzindo. As testemunhas relataram acreditar que Antônio teria perdido o controle do veículo ao fazer a curva e então colidiu violentamente com o poste. A vítima ainda teria ficado viva por alguns minutos, mas morreu antes de chegar a ambulância do Corpo de Bombeiros que faria o socorro.

Segundo testemunhas, com o impacto da colisão, Antônio teve uma grave lesão na região da cabeça e perdeu muito sangue. As pessoas da área acionaram a Polícia Militar, que isolou a área. O local do acidente fica próximo ao Instituto Médico Legal. Assim, peritos foram comunicados sobre o caso e chegaram em cerca de cinco minutos para realizar a perícia no local e a remoção do corpo da vítima.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil foi informada que o acidente está sendo investigado. "A Polícia Civil informa que a Seccional de Itaituba apura as circunstâncias da morte. Perícias foram solicitadas", comunicou.