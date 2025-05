Jovem de 22 anos morre em acidente de trânsito na Avenida Arthur Bernardes, em Belém

Um jovem identificado como Taygo Alexandre dos Santos Pinto, de 22 anos, morreu ao colidir com um poste na Avenida Arthur Bernardes, no bairro do Tapanã, em Belém. O acidente de trânsito foi registrado na manhã desta segunda-feira (12), quando a vítima seguia no sentido centro de Belém.

Segundo as informações iniciais, o acidente ocorreu por volta de 7h. Testemunhas relataram às autoridades policiais que a vítima teria saído da pista e ido em direção ao poste. Não há mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente. Taygo Alexandre apresentava lesões em várias partes do corpo e foi socorrido por outros condutores que passavam na via. No entanto, ele não resistiu e morreu minutos após a colisão.

As pessoas que estavam no local acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas os socorristas apenas constataram o óbito de Taygo Alexandre. Em nota, o Samu confirmou a situação.

“A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para atender à ocorrência. Uma ambulância de suporte avançado (UTI móvel) foi imediatamente enviada ao local. No entanto, ao chegar, a equipe constatou a morte do paciente. Nessas situações, cabe esclarecer que o Samu atua prioritariamente em casos de emergência médica, com o objetivo de preservar vidas. Quando há confirmação de morte no local, a responsabilidade pela remoção do corpo passa a ser do Instituto Médico Legal (IML), que realiza os procedimentos legais e periciais, quando necessário”, comunicou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que os agentes apuraram que "Taygo Alexandre dos Santos Pinto, 22 anos, morreu ao cair da motocicleta que pilotava". "O caso é investigado pela delegacia do Tapanã", afirmou.