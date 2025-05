No Dia das Mães, mulher é morta pelo filho em Goianésia do Pará; suspeito se entrega à polícia

A Polícia Civil de Goianésia do Pará, no sudeste paraense, investiga o assassinato de Raimunda Agostinha Gonçalves de Andrade, ocorrido na madrugada do domingo (11), Dia das Mães. O principal suspeito do homicídio é o próprio filho da vítima, que se apresentou espontaneamente à delegacia e confessou o crime.

"A Polícia Civil informa que o suspeito se apresentou espontaneamente na delegacia de Goianésia do Pará, onde prestou depoimento e foi liberado em seguida. Um inquérito foi instaurado para apurar o caso e perícias foram solicitadas. Testemunhas também são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou.

Conforme as informações policiais, o suspeito relatou que tudo ocorreu na rua Brasília, no centro da cidade. Ao se apresentar na delegacia, ele contou à polícia que a mãe tinha esquizofrenia e tentou atacá-lo com uma faca durante um surto. De acordo com ele, tudo ocorreu por volta de 4h da manhã. No relato, o suspeito ainda contou que a mãe fazia uso de medicamentos controlados e consumia bebida alcoólica. O homicídio, segundo o suspeito, teria acontecido enquanto ele tentava se defender. O filho afirmou que imobilizou a mãe com um golpe conhecido como “mata-leão”. No entanto, após algum tempo, ele percebeu que a mãe não se mexia e já não apresentava sinais vitais. Diante disso, decidiu procurar a polícia para relatar o ocorrido.

A Polícia Civil ouviu o relato do suspeito e depois enviou uma equipe até a residência, confirmando o crime. Raimunda Agostinha estava morta dentro do quarto. No local, foram encontrados uma faca, que teria sido utilizada pela vítima na tentativa de agressão, e frascos de medicamentos controlados. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local e a remoção do corpo.