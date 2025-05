Embarcação pesqueira naufraga em cais de Bragança

Uma embarcação pesqueira naufragou em Bragança, no nordeste do Pará, na segunda-feira (5/5). A Marinha do Brasil (MB) informou em nota que tomou conhecimento do caso e do vazamento de óleo combustível da embarcação, que estava atracada no cais do município. Não há relatos de feridos.

Nas redes sociais, um vídeo do caso circulou e mostra o momento do incidente. Pelas imagens é possível ver algumas pessoas observando o momento que a embarcação aderna nas águas.

Em nota, a MB disse que a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) enviou uma equipe dotada de material específico para combate ambiental com o intuito de averiguar os fatos e prestar o apoio necessário à mitigação do incidente.

“Em coordenação com os órgãos e agências presentes, a equipe da Capitania iniciou as ações de contenção à poluição hídrica e o levantamento da área afetada, cuja conclusão está prevista para a manhã desta quarta-feira (7), em virtude da grande extensão atingida. Também foi instaurado o competente inquérito sobre acidentes e fatos da navegação para apurar as responsabilidades”, comunicou.

Além disso, a Marinha informou que a equipe de Inspeção Naval da CPAOR “não autorizou que membros da comunidade pesqueira local realizassem a reflutuação do barco sinistrado, uma vez que a ação seria feita sem a observância às normas da Autoridade Marítima e de forma precária, colocando em risco ainda maior o meio ambiente, a segurança da navegação e a integridade dos próprios pescadores”.

A Marinha coloca à disposição do cidadão os telefones do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e da CPAOR, (91) 3218-3950 ou (91) 98134-3000 (aplicativo de mensagens instantâneas), para receber informações a respeito de qualquer situação que possa afetar a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis, a segurança da navegação, ou que represente risco de poluição ambiental.