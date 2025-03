Vídeo: embarcação com 24 pessoas naufraga após bater em pedra

Um catamarã que transportava 24 pessoas sofreu um acidente no Rio Paranaíba, na zona urbana de Itumbiara, no sul de Goiás, na última segunda-feira (03). A colisão ocorreu quando a embarcação raspou em uma pedra no rio, rasgando uma das bananas de flutuação.

O marinheiro, que é habilitado e conduzia a embarcação, conseguiu manobrar o catamarã para próximo da margem direita do rio. Os passageiros foram resgatados por embarcações particulares que estavam próximas ao acidente.

Imagens capturaram o momento do resgate, mostrando o trabalho de resgate das embarcações particulares.

VEJA MAIS

Segundo o Corpo de Bombeiros, todas as 24 pessoas a bordo foram resgatadas com segurança, sem registros de afogamentos ou ferimentos. Os agentes enfatizaram que a eficiência do resgate foi fundamental para evitar consequências mais graves.

Uma equipe de busca e salvamento do 6º Batalhão Bombeiro Militar foi acionada para auxiliar na situação. Os militares realizaram uma contagem dos ocupantes, verificaram a existência de possíveis vítimas e prestaram apoio na estabilização e amarração da embarcação para evitar seu deslocamento.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)