Tio e sobrinho morrem afogados em rio no nordeste do Pará

Gleydson Costa Cavalcante e o sobrinho dele, Danilo Cavalcante Martins, 14 anos, morreram afogados no rio Acará Mirim, que fica em Tomé-Açu, no nordeste do Pará. Os dois desapareceram na última segunda-feira (3/2), mas os corpos só foram encontrados na terça (4/2).

De acordo com as autoridades, a rabeta em que o adolescente estava teria afundado no rio. Em seguida, o tio dele entrou em uma outra embarcação e pulou nas águas para tentar socorrer Danilo. No entanto, os dois sumiram.

VEJA MAIS

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) informou que os corpos foram localizados “no período de 14h às 20h, sendo o último encontrado do adolescente próximo à Comunidade Rosa Saron, no Rio Acará-Mirim “. Após a remoção do CBMPA, os cadáveres foram encaminhados para Polícia Científica.

O caso é investigado pela delegacia de Polícia Civil de Tomé-Açu. Até o momento, a morte de Gleydson e Danilo é tratada como afogamento, no entanto, nenhuma hipótese é descartada.