Criança e adolescente morrem afogados ao caírem em açude, em Tracuateua

Uma criança e um adolescente morreram afogadas após caírem em um açude na comunidade do Mimi, na tarde do último sábado (3), na zona rural de Tracuateua, nordeste do Pará. As vítimas, que eram primas, foram identificadas como Maria Clara Sousa da Costa, de 12 anos e Anderson Gabriel Morais de Sousa, de 6 anos.

As informações repassadas para as autoridades policiais são que as vítimas estavam brincando próximo ao local quando o menino caiu no açude. Maria viu o primo se afogando e entrou no local para ajudar Anderson, mas não conseguiu retornar e os dois acabaram morrendo.

Maria e Anderson só foram encontrados horas depois, quando a mãe de um deles estava os procurando e viu os corpos boiando no açude. Os familiares realizaram a remoção e levaram as crianças sem vida para a casa onde moravam. Uma equipe da Polícia Científica de Bragança foi acionada para ir até o local para realizar os exames de necropsia. O caso gerou grande repercussão na cidade e nas redes sociais.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Tracuateua apuram as circunstâncias do afogamento de duas crianças, de 6 e 12 anos, na comunidade do Mimi. O casal de primos foi encontrado pela mãe de um deles após demorarem a voltar pra casa. Perícias foram realizadas para ajudar nas investigações.