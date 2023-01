Três mortes por afogamento são registradas em Mosqueiro na noite desta quinta (5)

Três pessoas, ainda não identificadas, morreram afogadas na noite desta quinta-feira, 5, na praia do Paraíso, em Mosqueiro. Segundo informações do 25° Batalhão de Polícia Militar, os corpos ainda estão no local, aguardando peritos da Polícia Científica para realizarem a remoção.

Imagens que já circulam nas redes sociais mostram o momento em que moradores tentam socorrer as vítimas, mas elas já estavam mortas. Informações preliminares apontam que uma mulher, identificada como Maria Luiza Barbosa Belcolt gaia, de 19 anos, estava se afogando. Três rapazes pularam na água para ajudá-la. Dois deles e Maria Luiza não conseguiram sair da água e morreram.

Os homens que se afogaram são Lauro Júnior Siqueira Damião, de 42 anos, e Caio Henrique Costa Miranda, de 20 anos. Aruan Monteiro de Lima, de 19 anos, conseguiu sobreviver. Relatos de testemunhas apontam que Lauro e Aruan foram os primeiros a tentar salvar Maria Luiza. Caio entrou em seguida.

A Redação Integrada de O Liberal está a caminho do local para buscar mais informações.