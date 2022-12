Homem é encontrado morto e seminu em lago de Parauapebas

​Um homem, ainda sem identificação, foi encontrado morto e seminu no Lago Nova Carajás, próximo à entrada de Parauapebas, na PA-275, no sudeste paraense, por volta das 12h30 desta quarta-feira (14). O local é um ponto turístico na “Capital dos Minérios”. As informações são do site Correio de Carajás.

Policias militares acompanharam o trabalho de remoção do corpo. De acordo com o perito Daniel Jati, da Polícia Científica do Pará (PCP), o cadáver não apresentava lesões ou perfurações, o que descarta, a priori, a hipótese de homicídio. No entanto, mordidas de animais, possivelmente peixes, podiam ser vistas em todo o corpo. Na sede do Instituto Médico Legal (IML), serão realizadas análises mais aprofundadas para determinar a relação desses ferimentos com a morte do homem.

O perito Daniel Jati estimou que o corpo já estava no lago há cerca de dez horas. A perícia não descarta a possibilidade de morte por afogamento. Além disso, alguns objetos, que podem ser do homem, foram encontrados às margens do lago. Dentre roupas e acessórios de pequeno valor, nenhum documento foi encontrado, o que levanta a hipótese de se tratar de uma pessoa em situação de rua.​​

Pequenos objetos, como algumas poucas notas de R$ 2,00 encontradas, foram levados na esperança de colher digitais para realizar a identificação. Algumas bebidas alcoólicas também foram levadas para a análise pericial.