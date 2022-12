Homens recebem a polícia a tiros e acabam mortos em Ananindeua

​​Dois homens não identificados morreram durante uma troca de tiros com a Polícia Militar, na tarde da última terça-feira (13), no bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua. Com eles, foram apreendidas uma metralhadora e uma arma de fabricação caseira. Segundo a polícia, equipes do 29° Batalhão foram acionadas para verificar uma ocorrência de tentativa de homicídio. “Ao chegarem no local, os agentes de segurança pública foram recebidos a tiros por um grupo armado e revidaram”, declarou a PM, por meio de nota.

VEJA MAIS

No comunicado, a polícia informou que os dois suspeitos foram atingidos e, na sequência, levados até o hospital mais próximo, porém não resistiram. Uma metralhadora 9 milímetros e uma arma caseira foram apreendidas com a dupla. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Ananindeua”.

​​Imagens dos suspeitos começaram a circular em grupos de mensagens instantâneas logo após o ocorrido. Nelas, os criminosos aparecem baleados, sendo transportados em uma viatura.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para checar mais detalhes sobre o caso, mas ainda não teve retorno.