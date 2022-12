Dupla é presa após assaltar ônibus em Ananindeua

As paradas de ônibus de Ananindeua deveriam oferecer conforto e segurança aos passageiros, mas atualmente servem ao contrário: estão abandonadas e muitas vezes são locais preferidos por assaltantes. Os relatos de crimes cometidos nesses locais são diários entre os moradores da cidade.

Na manhã desta sexta-feira (9), dois homens foram presos como suspeitos de cometerem assaltos a pessoas que estavam numa parada de ônibus próxima ao conjunto Paar, em Ananindeua. A denúncia que levou à prisão da dupla foi feita por moradores e passageiros que foram assaltados pelos bandidos durante a manhã.

Após a denúncia, os militares do 29º Batalhão da Polícia Militar (29º BPM) realizaram buscas ostensivas e conseguiram prender os dois homens suspeitos. Com eles foi apreendido o produto do roubo do dia.

Os suspeitos foram identificados e presos. Com eles foi apreendido um simulacro de arma de fogo e dois aparelhos celulares roubados. A dupla foi conduzida para a Delegacia de polícia Civil para a realização dos procedimentos administrativos cabíveis.