Vigilante é morto na empresa onde trabalhava, em Ananindeua, durante troca de turno

Um vigilante foi assassinado a tiros, na manhã desta quarta-feira (14), dentro da empresa onde trabalhava, na passagem Santa Maria, no bairro Atalaia, em Ananindeua. O crime ocorreu por volta de 7h30, durante a troca de turno dos vigilantes.

O tenente Pedro Frazão, do 6º Batalhão da Polícia Militar (6º BPM), disse que o vigilante Luiz Patrício da Silva, 55, trabalhava na empresa há 25 anos. Ainda não se sabe se houve luta corporal, mas a vítima foi morta com três tiros no tórax.

De acordo com o tenente, provavelmente mais de uma pessoa praticou o crime. A arma do vigilante, um revólver calibre 38, também foi roubada. Policiais civis e militares e a Polícia Científica estiveram no local. Os PMs também fazem buscas na área do ocorrido, que é cercada de mata. Mas, nesse primeiro momento, ninguém foi preso.