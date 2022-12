'Hétero Top': Maurício Filho tem habeas corpus negado pela Justiça e segue preso

Maurício César Mendes Rocha Filho, acusado de expor vídeos íntimos de mulheres e sem consentimento, continua preso nesta quarta-feira (14). Ele teve o pedido de habeas corpus negado e deve ser transferido para a Cadeia Pública de Jovens e Adultos (CPJA), em Americano, no município de Santya Izabel do Pará, na região metropolitana de Belém. As informações são de Bruna Lorrane, que vem acompanhando o caso.

Autointitulado como "Hétero Top", Maurício Filho foi preso na sexta-feira (9), por ameaças e vazamento de vídeos íntimos de mulheres em Belém. A prisão, no bairro do Jurunas, ocorreu durante a sexta fase da operação “Exposed”, deflagrada pela Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados Por Meios Cibernéticos (DCCV) da Polícia Civil do Pará.

O objetivo da operação era investigar crimes contra a dignidade de mulheres praticados pela internet. Uma das vítimas de Maurício Filho, Luma Bony, cometeu suicídio após ter sido vítima das ameaças, constrangimento, extorsões e possivelmente estupro, já que num vídeo que ele divulgou, ela estava aparentemente inconsciente.

A família de Luma Bony mobilizou denúncias e procurou a Polícia Civil após receber apoio de outras vítimas de Maurício. As investigações seguem em andamento e em busca de outras vítimas do acusado para reforçar os processos e concluir inquérito.