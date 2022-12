'Hétero top': aparecimento de novas vítimas indica a periculosidade do suspeito, diz advogado

O suspeito Maurício César Mendes Rocha Filho, 25, preso preventivamente desde a última sexta-feira, 9, pelo envolvimento na morte da influencer Luma Bony, 23, segue investigado pela Polícia Civil do Pará (PC) e sendo alvo de novas denúncias de supostas vítimas. Em entrevista exclusiva ao jornal O Liberal, o advogado da família Bony, Filipe Silveira, conta que o aparecimento de outras mulheres com histórico de violência praticada por Maurício Filho contribui para que a Justiça entenda a periculosidade do suspeito - uma das razões pelas quais foi deferida a prisão cautelar e torna pouco provável que ele possa ser solto.

Filipe Silveira explica que o aparecimento de outras vítimas de Maurício foi e continua sendo fundamental para o processo investigativo realizado pela polícia. Nesta fase, a equipe de delegados responsável pelo caso reúne todas as informações possíveis, por meio de laudos técnicos e depoimentos, para levantar hipóteses acerca do crime e também traçar o perfil da personalidade e o comportamento social do suspeito, o que vai ajudar o juiz, no final do processo, a tomar uma decisão quanto à sentença.

"A partir dessa investigação que tramita na Delegacia de Crimes Cibernéticos, várias outras vítimas se apresentaram dizendo que já tiveram experiências traumáticas com esse rapaz: violência doméstica e sexual, inclusive com supostos envolvimentos com drogas. Por conta disto, a investigação prosseguiu e se identificou duas coisas importantes: histórico de ato grave e de pessoa perigosa, que tem cometido crimes de forma reiterada. Inclusive, esses dois requisitos foram fundamentais para a prisão preventiva dele, cumprida no último dia 9 de dezembro" .

Neste momento, o caso segue em sigilo, por isso, não há informação precisa sobre o número de pessoas que já procuraram a delegacia para denunciar Maurício Filho desde o início do processo envolvendo a morte de Luma Bony. No entanto, o advogado avalia que, até hoje, mais de três outras vítimas já tenham se apresentado. "Todos os dias têm surgido mais pessoas, não tenho como precisar o número exato", afirma.

Maurício pode responder por mais de um crime

O advogado Filipe Silveira conta que, no momento, as investigações ainda estão em fase de colher dados, recebendo laudos técnicos e ouvindo testemunhas. Alguns laudos, como a análise necroscópica que comprovou que Luma Bony estava sob efeito de drogas, já foram recebidos e já são considerados na elaboração das hipóteses sobre como aconteceu o crime. Toda essa análise, de acordo com o protocolo padrão, pode durar até 10 dias, tendo em vista que o suspeito encontra-se em prisão preventiva.

"Legalmente, o prazo é de 10 dias porque ele está preso. Depois, a delegada deve apresentar uma capitulação que, na sequência, é encaminhada ao Ministério Público, sugerindo os crimes pelos quais o suspeito será julgado. O Ministério Público pode concordar com o relatório da delegada ou pode discordar e, neste caso, sugerir mais diligências, o que prolongaria o processo", explica Filipe.

Na opinião do advogado, ainda que o processo se estenda, são baixas as probabilidades de que Maurício Filho possa, de alguma forma, conseguir responder em liberdade:

"Há possibilidade de ele ser solto, mas não é provável. A prisão pode ser revogada se a defesa dele demonstrar que ele não é perigoso e o crime não é grave, mas, no caso dessa natureza, é muito pouco provável que essa decisão seja revogada", pondera.

A conclusão definitiva sobre por quais crimes Maurício Filho será julgado virá somente após a conclusão das investigações, pela Polícia Civil, e depois do parecer do Ministério Público do Pará (MPPA), por isso, o advogado Filipe Silveira não pode afirmar por quais crimes Maurício irá responder, entretanto, em sua análise, duas tipificações podem ser consideradas: divulgação de cena de estupro de vulnerável previsto no artigo 218 C do Código Penal, e crime de induzimento ou instigação ao suicídio, previsto no artigo 122 do Código Penal. Filipe considera pouco provável que o crime de homicídio integre as acusações contra Maurício, mas enfatiza que, no momento, todas as possibilidades estão em aberto enquanto decorrem as investigações.

Família de Luma só quer justiça

Assim como frisou o pai de Luma, o empresário Bony Monteiro, em entrevista exclusiva no último domingo, 11, ao jornal O Liberal, o advogado Filipe Silveira também garante que a família da vítima só deseja justiça, uma vez que eles já sofreram a pior das perdas, que foi a morte de Luma:

"A família tem uma perda irreparável, para a qual não existe remédio. Mas o que a família busca é a justiça, que seja averiguado o fato, esclarecido de uma vez por todas o que aconteceu, e seja cumprida a punição dos criminosos de forma exemplar. Até porque essa violência decorre de uma cultura estrutural no nosso país, o machismo, que precisa ser combatido".