'Hétero top' responde a processos que vão de violência doméstica a divulgação de conteúdo sexual

​Em busca minuciosa pelo site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), é possível checar que Maurício César Mendes Rocha Filho, o “hétero top”, possui uma vasta ficha criminal. Ele responde a, pelo menos, oito processos criminais. As acusações contra o falso advogado envolvem crimes como difamação, injúria, ameaça, violência doméstica, divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia, além de pedidos de medidas protetivas e indenização por danos materiais.

Um dos processos disponíveis para consulta no site do TJPA é referente a um pedido de medida protetiva em favor de uma jovem que acusa Maurício de violência psicológica. No documento, que é de novembro deste ano, o juiz Ivan Delaquis Perez defere o pedido à requerente em caráter de urgência.

Na decisão, o juiz considera que determina que Maurício fica proibido de se aproximar da vítima a uma distância mínima de cem metros, de manter contato com a jovem por qualquer meio de comunicação e ainda de frequentar a casa dela.No documento, assinado pelo magistrado, ele avalia que “em face das informações prestadas pela requerente perante a autoridade polici​​al e tendo em vista que a demora do provimento jurisdicional pode acarretar dano irreparável ou de difícil reparação à vida, integridade física, moral e psicológica da vítima”.

Maurício está preso desde a última sexta-feira (9). Ele foi localizado em uma casa, no bairro do Jurunas, em Belém, durante a operação “Exposed”, da Polícia Civil do Pará. O rapaz é suspeito de envolvimento na morte da influenciadora Luma Bony. A família da jovem o aponta como o homem que embebedou, drogou, abusou e filmou a influenciadora, que estava desacordada, publicando o vídeo íntimo em sua antiga rede social, no dia 6 de novembro passado.Maurício teria exigido dinheiro da vítima fazendo chantagem para não mandar o vídeo para o pai dela, conforme conta o próprio genitor, o empresário Bony Monteiro. Dois dias depois, Luma foi encontrada morta, ao cair do sétimo andar de um prédio no centro de Belém.