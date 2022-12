'Hétero top': Influenciadora Luma Bony era uma 'pessoa incrível', dizem irmãs

As irmãs Luara e Mallu Bony falaram sobre a dor e a saudade da influenciadora Luma Bony, que se jogou de um prédio em Belém, após ter um vídeo íntimo vazado. A jovem foi vítima de um homem identificado como Maurício César Mendes Rocha Filho, de 25 anos. Ele foi preso na última sexta-feira (9), no bairro do Jurunas. A prisão ocorreu na mesma data em que a morte de Luma completou um mês.

“A Luma era uma pessoa muito intensa. Mas, ao mesmo tempo, a Luma era alguém que amava a vida incondicionalmente e ela passava esse amor para todos os seguidores dela, para todos que falavam com ela. Tem várias histórias que chegaram na gente. Eu fico muito feliz de as pessoas compartilharem isso com a gente. Falando: ‘Olha, eu já tive depressão. Já quis me matar. Aconteceu isso na minha vida e eu falei com a Luma. E ela me falou que eu era muito mais, que eu tinha coragem, que eu tinha força para seguir em frente. E, se eu estou aqui hoje em pé, falando, mandando essa mensagem, é porque a Luma me deu essa força. Se não fosse a Luma, eu não estaria viva hoje'”, relembrou Luara Bony.

“Saber o tanto que a Luma era luz, quantas pessoas foram lá no velório, fizeram mensagens. Pessoas que a gente nunca viu e que conheciam a Luma. Algumas pessoas só a conheciam pelas redes sociais e, mesmo assim, foram lá e fizeram lindos discursos, falando dela, do quanto ela ajudou e participava da vida dessas pessoas, que tudo o que ela queria era dar amor e ela estava lá e ajudava como podia”, destacou Luara.

“Além de tudo isso, a Luma era uma pessoa muito artista. Ela via a vida de uma forma colorida. Sempre viu. Ela amava desenhar. Amava dançar. Quem nunca viu as dublagens dela no TikTok? Ela fazia todo mundo rir, de uma forma tão espontânea, tão natural, que não tinha como a pessoa não se conectar com aquilo”, acrescentou.

Para Mallu Bony, a irmã “era uma das pessoas mais ​​incríveis que eu já conheci na minha vida". "Ela sempre cuidou de mim. Sempre queria que a gente fosse feliz, que fôssemos as pessoas mais alegres do lado dela, porque ela sabia que era isso que todo mundo merecia. Ela só queria dar amor para todo mundo. Ela cuidava dos animais, das pessoas, até daquelas que não gostavam dela. Ela nunca desejou mal para ninguém. Ela sempre conseguia ver o bem em cada pessoa. Todo mundo sempre foi muito apaixonado por ela, do jeito que ela era apaixonada pela vida”, afirmou.

