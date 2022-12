'Hétero top': preso por divulgar vídeos íntimos de mulheres se vangloriava nas redes sociais

Preso pela Polícia Civil nesta sexta-feira (9) por ameaçar e divulgar vídeos íntimos de mulheres em Belém, Maurício César Filho Mendes Rocha Filho, de 25 anos, tinha o hábito de compartilhar vídeos nas redes sociais onde se autodenominava como "hétero top" – expressão popularmente utilizada para classificar o quão hétero é um homem – e reafirmava a masculinidade. O acusado foi detido exatamente um mês depois que uma das vítimas se suicidou por conta da divulgação de uma gravação sem consentimento.

Em um dos registros publicado na web, legendado pelo indiciado como "metendo o louco", Maurício surge confiante dirigindo um veículo ao som de música alta. O jovem, que se filma com o próprio celular enquanto conduz o carro, faz um sinal de vitória com a mão que segurava o guidão do automóvel e repete duas vezes: “hétero top”.

Na publicação seguinte, Maurício se vangloria pela vida que levava e debocha para os seguidores como ser do "bonde rico". “Você que está aí cheio de carros, de casas, dinheiro na conta e não sabe como aproveitar, arrasta para cima e vem saber como é que eu faço para ser do bonde rico”, ri, antes de xingar os "faladores", como se refere a pessoas que possivelmente falavam da sua vida pessoal. Confira a gravação:

Maurício ameçava jovem de 23 anos com vídeo íntimo

A investigação realizada pela Polícia Civil do Pará (PCPA), por meio da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados Por Meios Cibernéticos (DCCV), constatou que Maurício divulgou nas redes sociais um vídeo íntimo não consentido de uma jovem de 23 anos. Ele teria chegado a ameaçá-la com a filmagem, e, por conta disso, a vítima tirou a própria vida.

Maurício foi preso no bairro do Jurunas, em Belém, como principal responsável pela morte da vítima. A PCPA também apurou que ele tinha um histórico de aterrorizar outras mulheres da mesma forma que fez com a vítima que tirou a própria vida. A jovem morreu no dia 9 de novembro, há um mês.